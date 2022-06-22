السعودية والأردن.. تاريخ من اتفاقيات التكامل سياسيًّا واقتصاديًّا

في عام 2020 وقَّعت السعودية والأردن مذكرة تفاهم، نتج منها دراسة جدوى اقتصادية وفنية، تفيد بأن البلدين يمكن أن يتبادلا الطاقة الكهربائية على مرحلتين، بواقع 500 ميجاوات لكل مرحلة، على أن يتم إنشاء الشبكة عبر مسار القريات من الجانب السعودي مع شرق عمَّان مرورًا بالزرقاء بالجانب الأردني.