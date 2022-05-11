السعودية والولايات المتحدة تعززان تعاونهما بمجالات الابتكار والتقنيات الناشئة والفضاء

ومن جهة أخرى، اجتمع الوزير "السواحة" مع المنسق الرئاسي في وزارة الخارجية الأمريكية أموس هوكستاين، وناقشا تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، وأشار خلال اللقاءات إلى إسهامات رؤية 2030 في جعل المملكة قائدًا فاعلاً على المستوى الدولي عبر جهود عالمية نوعية، ومنها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مؤكدًا أهمية تطويع التقنية والابتكار لخدمة البشرية وحماية الكوكب.