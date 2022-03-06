السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات التقنية والفضاء والابتكار

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم وزير الاستثمار البريطاني، اللورد جيرالد إدغار جريمستون، وذلك على هامش فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في الرياض.