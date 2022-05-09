السعودية وصيفاً.. هنا "ترتيب دول التعاون في مؤشر الابتكار العالمي"

وأضاف: "عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون سجّل 673 في عام 2006م، و2240 في 2017م، و2660 في 2018م، و1264 في 2019م، و753 في عام 2020م".