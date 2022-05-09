السعودية وصيفاً.. هنا "ترتيب دول التعاون في مؤشر الابتكار العالمي"

كشف مركز الإحصاء الخليجي عن ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى المنطقة العربية في مؤشر الابتكار العالمي 2021م؛ حيث احتلت المملكة مركز الوصيف بعد دولة الإمارات.
وأوضح المركز أن ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى المنطقة العربية في مؤشر الابتكار العالمي 2021م؛ جاء على النحو الآتي: "الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، عُمان، البحرين".
وأضاف: "عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون سجّل 673 في عام 2006م، و2240 في 2017م، و2660 في 2018م، و1264 في 2019م، و753 في عام 2020م".