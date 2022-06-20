السعودية ومصر "رأس حربة" الجامعة العربية.. وموقف موحَّد مرتقب من الحرب الأوكرانية

وأشار "كاسب" إلى احتمالية أن يكون هناك تهديد على الأمن القومي العربي؛ إذ هناك 13 دولة عربية لها علاقات اقتصادية من خلال سلعة القمح الروسي والأوكراني. مبديًا تفاؤله بشأن الزيارة، وقال: "نتطلع -إن شاء الله- إلى أن تنعكس هذه الزيارة إيجابيًّا على الشعبَين المصري والسعودي بما يحقق الرفاهية والسعادة وأهداف التنمية المستدامة في البلدَين".