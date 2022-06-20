السعودية ومصر "رأس حربة" الجامعة العربية.. وموقف موحَّد مرتقب من الحرب الأوكرانية

أكد الخبير الاستراتيجي بشؤون الشرق الأوسط، الدكتور فواز كاسب، لـ"سبق" أن زيارة ولي العهد لمصر تصبُّ في مصلحة الموقف العربي؛ وذلك نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية، مبينًا أنه من المحتمل أن يكون هناك موقف محدد وواضح للدول العربية من الحرب الروسية-الأوكرانية.
وتفصيلاً، أوضح "فواز كاسب" أن السعودية ومصر رأس الحربة في جامعة الدول العربية، وأن تحرُّك السعودية في المسرح السياسي يشكِّل رسالة مضادة لما قامت به دول إقليمية للحشد أمام روسيا والغرب. موضحًا أن العالم يبحث عن تحالفات وحشد في الإقليم العربي، ولاسيما لمستقبل مسرح النزاع الاقتصادي بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار "كاسب" إلى احتمالية أن يكون هناك تهديد على الأمن القومي العربي؛ إذ هناك 13 دولة عربية لها علاقات اقتصادية من خلال سلعة القمح الروسي والأوكراني. مبديًا تفاؤله بشأن الزيارة، وقال: "نتطلع -إن شاء الله- إلى أن تنعكس هذه الزيارة إيجابيًّا على الشعبَين المصري والسعودي بما يحقق الرفاهية والسعادة وأهداف التنمية المستدامة في البلدَين".
واختتم "فواز بن كاسب" بأن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات عميقة جدًّا منذ تأسيس السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، فضلاً عن كون الدولتين لديها من القوى الاستراتيجية والاقتصادية؛ وهنا يأتي ما يطلق عليه بالتكامل العربي؛ إذ تكمل كل دولة الأخرى.