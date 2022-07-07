السعوديون يتبارون بحثًا عن الأجر والثواب في خدمة ضيوف الرحمن

بعض هذه المبادرات التطوعية أطلقها عدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مبادرات عدد من المؤسسات الأهلية، ناهيك عن المبادرات الفردية؛ فمنهم من يعمل على تجهيز الطعام وآخرون يقومون بخدمة توصيل ومساعدة الحجاج في الاستدلال على أماكن إقامتهم، بالإضافة إلى وجود عدد من المتطوعين من الطهاة الذين يأتون؛ بهدف تقديم الطعام والطهي للحجاج ناهيك عن الأطباء والممرضين.