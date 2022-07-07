السعوديون يتبارون بحثًا عن الأجر والثواب في خدمة ضيوف الرحمن

يتبارى الشباب السعودي خلال هذه الفترة كل عام لكسب شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام في مختلف المجالات، منضمّين إلى مبادرات وحملات تطوعية عدة؛ بحثًا عن الأجر والثواب من الله عز وجل بخدمتهم لضيوف الرحمن.
بعض هذه المبادرات التطوعية أطلقها عدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مبادرات عدد من المؤسسات الأهلية، ناهيك عن المبادرات الفردية؛ فمنهم من يعمل على تجهيز الطعام وآخرون يقومون بخدمة توصيل ومساعدة الحجاج في الاستدلال على أماكن إقامتهم، بالإضافة إلى وجود عدد من المتطوعين من الطهاة الذين يأتون؛ بهدف تقديم الطعام والطهي للحجاج ناهيك عن الأطباء والممرضين.
وتقول الشابة نجلاء الدوسري: يتقاطر في كل عام خلال هذه الفترة من موسم الحج الشباب السعودي من كل منطقة؛ بحثاً عن الأجر والثواب ومساعدة الحجاج في أمور مختلفة.
وأضافت: يبادر المتطوعون من الشباب بقطع مسافات مختلفة للوصول إلى مكة والانضمام إلى أحد المخيمات أو المؤسسات أو البرامج التطوعية.
وتابعت: هناك من يتولى مهمة مرافقة الحجاج بالمشاعر، وآخرون يقفون عند مداخل المشاعر يقومون بمساعدة الحجاج للوصول إلى مخيماتهم أو اصطحابهم إلى المستشفى، هناك خدمات مختلفة كثيرة يقدمها أبناء الوطن من الرجال والنساء لخدمة الحجاج.
وقال عمر باخشوين: ينخرط معظم شباب مكة المكرمة قبل فترة من بدء موسم الحج عبر حملات تطوعية؛ بهدف مساعدة الحجاج، وغالبية الشباب والفتيات يتطوعون ضمن المؤسسات التي تقدم خدمات التطويف والإعاشة، ضمن أعمال مختلفة، وهذا الأمر موروث من القديم، وعادة تربى عليها هؤلاء الشباب.