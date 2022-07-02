السعوديون يضعون بصمتهم في 10 مهن وفَّرها "موسم جدة"

وقدم "موسم جدة" نماذج وطنية مشرفة في مهن عدة، مُكّن فيها الشباب والشابات ليكتبوا من خلالها قصة نجاح جديدة. وعلى الرغم من كون موسم جدة، الذي اختتم فعالياته المميزة التي استمرت على مدى شهرين، موسمًا سياحيًّا ترفيهيًّا إلا أنه كشف عن مهارات جديدة لأبناء الوطن في 10 مهن، بعضها لم يكن موجودًا قبل الموسم، فيما أعاد اكتشاف بعضها؛ ليؤكد أن الترفيه أصبح صناعة واعدة وجاذبة وخلاقة للفرص والمواهب.