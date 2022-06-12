السعوديون يقودون مناطق الفعاليات والبرامج بموسم جدة بنسبة 80%

ولعبت منصة "مطلوب" الإلكترونية دورها في تقديم جملة من الفرص الوظيفية لهؤلاء الشباب والشابات في عدد من التخصصات التي تحتاجها مناطق الفعاليات، وكان النصيب الأكبر والأكثر في إدارة وتشغيل مناطق الفعاليات سواءً في المواقع المختلفة التي يتميز فيها موسم جدة لهذا العام أو في الألعاب العديدة التي يوفرها أو إدارة هذه المناطق والمواقع، التي تشهد يومياً العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة والتي يقوم عليها شباب وشابات سعوديون أثبتوا نجاحهم في إدارتها وتنظيمها.