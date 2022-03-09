السفارة الأمريكية بالمملكة: ندعم السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030

وحول الشراكة طويلة المدى بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة قالت المارتينا سترونغ "إن شراكتنا الإستراتيجية مع المملكة بدأت منذ ما يقارب 80 سنة على متن السفينة الحربية الأمريكية / يو. اس. اس. كوينسي حيث التقى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود برئيسنا فرانكلين روزفلت وبدآ علاقة صداقة وأطلقا شراكتنا الإستراتيجية التي نحظى بها اليوم وهي تغطي اليوم كل مجال، لكن تعاوننا الأمني مع السعودية هو أساس شراكتنا وتعاوننا، ونحن نعمل معاً في كل قطاع ضمن شراكتنا الدفاعية".