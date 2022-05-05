السفارة السعودية بجورجيا تحذر السياح السعوديين من لصوص "التسوّل بالأطفال"

ودعت السعوديين هناك، من باب تجنّب الوقوع في مثل تلك الحالات، إلى تجنب الخروج بمقتنيات ثمينة "الساعات - المجوهرات" وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، والابتعاد عن الأماكن المشبوهة، وتجنب التواصل مع الغرباء، والتواصل معها عند الحاجة، أو لطلب المساعدة عبر هاتف السفارة (00995598033300) أو البريد الإلكتروني (goemb@mofa.gov.sa).