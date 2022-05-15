السفارة في فيينا: إلغاء اشتراطات السفر المتعلقة بكورونا.. دخول النمسا بلا شهادات تحصين

وذكرت السلطات الصحية أنه لم تعد هناك حاجة لإثبات التطعيم ضد فيروس كورونا أو الشفاء منه للدخول إلى الأراضي النمساوية، كما أن المسافرين لم يعودوا مضطرين لتقديم اختبار كورونا سلبي، إلا أنه لاتزال هناك متطلبات نظرياً للدخول من المناطق التي بها سلالات الفيروس المتحورة.