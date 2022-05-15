السفارة في فيينا: إلغاء اشتراطات السفر المتعلقة بكورونا.. دخول النمسا بلا شهادات تحصين

نوّهت السفارة السعودية في النمسا، اليوم، بأن وزارة الصحة النمساوية أعلنت اليوم، إلغاء جميع اشتراطات السفر بما يتعلق بفيروس كورونا ابتداءً من تاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٢.
وقالت السفارة: بناءً عليه لم تعد شهادات التحصين والفحص ضرورية لدخول جمهورية النمسا من كل دول العالم.
وكانت قد قررت النمسا إلغاء جميع قيود الدخول إليها بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" اعتبارًا من يوم غد الإثنين.
وذكرت السلطات الصحية أنه لم تعد هناك حاجة لإثبات التطعيم ضد فيروس كورونا أو الشفاء منه للدخول إلى الأراضي النمساوية، كما أن المسافرين لم يعودوا مضطرين لتقديم اختبار كورونا سلبي، إلا أنه لاتزال هناك متطلبات نظرياً للدخول من المناطق التي بها سلالات الفيروس المتحورة.
جديرٌ بالذكر أن النمسا سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة جديدة، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد، إلى 4 ملايين وألفين و825 إصابة، والوفيات إلى 18 ألفاً و291 حالة وفاة.