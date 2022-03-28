السفارة في كييف تؤكد توكيل محامٍ للدفاع عن السعودي المحتجز بأوكرانيا

أصدرت سفارة المملكة في أوكرانيا اليوم بيانًا، قالت فيه: إشارة إلى ما تناقلته مؤخرًا بعض وسائل الإعلام عن مواطن سعودي موقوف لدى السلطات الأوكرانية، وتصريحاته حول وضعه في السجن، تودّ السفارة التوضيح أنها تتابع عن كثب قضية المواطن منذ تاريخ القبض عليه في 11-8-2021 من قبل الشرطة الأوكرانية.
وأضاف البيان: قامت السفارة بتوكيل محام للدفاع عنه وتأمين كافة احتياجاته داخل السجن والتواصل بشكل مكثف مع السلطات الأوكرانية لضمان سلامته، وذلك على الرغم من الأحداث التي تمر بها البلاد.
وأردف البيان: قضية المواطن السعودي شديدة التعقيد ولها أبعاد أمنية، وسبق أن صدر بحقه مذكرة توقيف من قبل الإنتربول كونه مطلوبًا لإحدى الدول وما زال موضوعه لدى الجهات القضائية الأوكرانية.
وتابع: تؤكد سفارة المملكة أنها تقدمت عن طريق وزارة الخارجية الأوكرانية بطلب رسمي لوزارة العدل الأوكرانية من أجل إطلاق سراحه وما زالت تواصل جهودها لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامته.