السفارة في كييف تؤكد توكيل محامٍ للدفاع عن السعودي المحتجز بأوكرانيا

أصدرت سفارة المملكة في أوكرانيا اليوم بيانًا، قالت فيه: إشارة إلى ما تناقلته مؤخرًا بعض وسائل الإعلام عن مواطن سعودي موقوف لدى السلطات الأوكرانية، وتصريحاته حول وضعه في السجن، تودّ السفارة التوضيح أنها تتابع عن كثب قضية المواطن منذ تاريخ القبض عليه في 11-8-2021 من قبل الشرطة الأوكرانية.