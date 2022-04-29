"السفياني": العيد الإثنين المقبل.. والاقتران الفلكي للقمر غداً

وأضاف "السفياني": يُقصد بالاقتران الفلكي وقوع الأجرام الثلاثة الشمس والقمر والأرض على خط استقامة واحدة وأحياناً عندما تقع مراكز الاجسام الثلاثة على استقامةٍ واحدة تحدث ظاهرة كسوف الشمس وهو ما سيحدث مساء السبت ليلة الأحد 30 أبريل 2022، لكنه غير مُشاهد في معظم الكرة الأرضية، فقط في الاجزاء الجنوبية من أمريكا الجنوبية، ويبلغ ذروته عند الساعة 11:40 مساءً بتوقيت السعودية، وهو كسوف جزئي للشمس.