"السفياني": العيد الإثنين المقبل.. والاقتران الفلكي للقمر غداً

تشير الحسابات الفلكية القطعية إلى أن أول أيام عيد الفطر لهذا العام 1443 هـ، سيكون يوم الإثنين المُقبل 2 مايو 2022؛ ما يعني أن رمضان سيكون ثلاثين يوماً، بمشيئة الله.
وقال الفلكي الدكتور شرف السفياني، رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك لـ"سبق": نظراً لأن حالة الاقتران الفلكي "الاستسرار" للقمر ستحدث مساء السبت ليلة الأحد 30 أبريل 2022 الموافق 29 رمضان عند الساعة 11:28 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة، وعلى هذا ينتفي الشرط الأول الأساسي لدخول شهر شوال، الذي ينص على "أن يحدث الاقتران الفلكي قبل غروب شمس يوم التاسع والعشرين" يوم التحرّي.
وأضاف "السفياني": يُقصد بالاقتران الفلكي وقوع الأجرام الثلاثة الشمس والقمر والأرض على خط استقامة واحدة وأحياناً عندما تقع مراكز الاجسام الثلاثة على استقامةٍ واحدة تحدث ظاهرة كسوف الشمس وهو ما سيحدث مساء السبت ليلة الأحد 30 أبريل 2022، لكنه غير مُشاهد في معظم الكرة الأرضية، فقط في الاجزاء الجنوبية من أمريكا الجنوبية، ويبلغ ذروته عند الساعة 11:40 مساءً بتوقيت السعودية، وهو كسوف جزئي للشمس.
وأردف: يُبنى على عدم الاقتران قبل غروب الشمس انتفاء الشرط الثاني من شروط دخول الأشهر القمرية ألا وهو غروب القمر قبل غروب الشمس بفارق 15 دقيقة، حسب أفق مكة المكرّمة، والمعايير الفلكية تشترط لدخول أي شهر قمري "أن يكون الهلال موجوداً فوق الأفق بعد غروب الشمس".
وبناءً على ما ذكر، يتوقّع الفلكي "السفياني"؛ من المحكمة العليا أن تُعلن تعذر الرؤية ليوم التاسع والعشرين، وبالتالي يكون الأحد 1 مايو 2022 هو المتمّم لشهر رمضان المبارك، ويوم الاثنين 2 مايو هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443 هـ.
وبهذه المناسبة، رفعَ "السفياني"؛ رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعادهُ الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بموفور الصحة والسعادة.