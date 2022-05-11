السفير الحربي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جامايكا

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جامايكا، لفخامة الرئيس السير باتريك ألين، حاكم عام جامايكا.