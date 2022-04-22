السفير السعودي في اليمن: عندما يقبل الحوثيون بالسلام ستنتهي الحرب

أكد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أن الحرب التي دخلت فيها المملكة في اليمن ضرورة وليس اختياراً، لافتاً إلى أنه عند إعلان الحوثي قبوله بالسلام ووقفه للقتال وإطلاق النار سيحصل السلام.
وقال "آل جابر" في برنامج "الليوان": "الحقيقة الحرب التي دخلنا فيها؛ حرب ضرورة وليست حرب اختيار، فالحرب التي في العراق وخاضتها أمريكا كانت اختيارًا، حربنا في اليمن ضرورة، وسعينا كل السعي للسلام ولإيقاف الحرب والقتال، ولكن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تطيل الحرب والقتال، ونحن مضطرون للدفاع عن أمننا الوطني وأمن البحر الأحمر، والشعب اليمني والدولة اليمنية واستعادتها".
وأضاف: "ستنتهي الحرب عند استعادة الدولة وحصول السلام في اليمن، وإذا وصل اليمن إلى دولة قادرة على ضبط حدودها وأمنها والحفاظ على استقرارها، ومنع وجود النظام الإيراني، واستخدامه الشعب اليمني والأراضي اليمنية لتهديد الجوار، لذلك فالسلام قريب إن شاء الله".
وتابع: "أرجو أن يستجيب الحوثيون لإخوانهم في اليمن في المجلس الرئاسي، وأن يبتعدوا عن النظام التخريبي الإيراني".
وفي ردٍّ على سؤال: متى ستنتهي الحرب في اليمن؟ أجاب "آل جابر" قائلاً: "لو اليوم يقبل الحوثي بالسلام ووقف إطلاق النار واتفق اليمنيون على حلّ، سيحصل السلام، ويُدعم اليمن من دول الخليج".