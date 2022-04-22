السفير السعودي في اليمن: عندما يقبل الحوثيون بالسلام ستنتهي الحرب

وقال "آل جابر" في برنامج "الليوان": "الحقيقة الحرب التي دخلنا فيها؛ حرب ضرورة وليست حرب اختيار، فالحرب التي في العراق وخاضتها أمريكا كانت اختيارًا، حربنا في اليمن ضرورة، وسعينا كل السعي للسلام ولإيقاف الحرب والقتال، ولكن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تطيل الحرب والقتال، ونحن مضطرون للدفاع عن أمننا الوطني وأمن البحر الأحمر، والشعب اليمني والدولة اليمنية واستعادتها".