السفير السعودي يعود.. هنا أسباب عودة "بخاري" إلى بيروت

ووجد بيان "ميقاتي" صدى وترحيبًا سعوديًا وخليجيًا، حيث أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً مرحباً، جاء فيه: "ترحب وزارة الخارجية بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني من نقاط إيجابية، وتأمل بأن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً، وتؤكد الوزارة على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار".