السفير "العجالين" يؤكد نجاة السياح السعوديين في حادث طائرة المالديف

وتفصيلاً، أوضح السفير "العجالين" في تصريح إلى إذاعة "الإخبارية" أنه يوم الخميس الماضي الموافق 4 شوال تعرضت طائرة مالديفية لحادث بسيط على مدرج المطار، ولم يتعرض السعوديون لأي أذى -ولله الحمد-، ولا يوجد أي تحطم في أجزاء الطائرة، بحسب بعض الأخبار المتداولة، غير أن قوة الرياح أثناء الهبوط كانت السبب في الحادث بحسب المصادر الإعلامية المالديفية نفسها.