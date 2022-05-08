السفير "العجالين" يؤكد نجاة السياح السعوديين في حادث طائرة المالديف
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك العجالين سلامة الركاب السعوديين الذين تعرَّضت طائرتهم التابعة للخطوط المالديفية يوم الخميس الماضي لعطل فني في مدرج المطار، وكانت تقل ركاباً من جنسيات مختلفة.
وتفصيلاً، أوضح السفير "العجالين" في تصريح إلى إذاعة "الإخبارية" أنه يوم الخميس الماضي الموافق 4 شوال تعرضت طائرة مالديفية لحادث بسيط على مدرج المطار، ولم يتعرض السعوديون لأي أذى -ولله الحمد-، ولا يوجد أي تحطم في أجزاء الطائرة، بحسب بعض الأخبار المتداولة، غير أن قوة الرياح أثناء الهبوط كانت السبب في الحادث بحسب المصادر الإعلامية المالديفية نفسها.
وتابع: "لم نتلقَّ في السفارة أي اتصالات من المواطنين السعوديين الذين كانوا على متن الطائرة".
وأكمل: "ما زالت التحقيقات جارية من قِبل هيئة الطيران المدني المالديفي لمعرفة ملابسات الحادث، والأسباب التي أدت إليه". مؤكداً أن "السفارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية في المالديف للتنسيق والتشاور في مثل هذه الظروف".
وأضاف السفير "العجالين": "نحن لدينا على حساباتنا وحساب وزارة الخارجية أرقام للطوارئ، تعمل على مدار الساعة، ولدينا تعليمات مشددة من وزارة الخارجية بتقديم أي مساعدة يحتاج إليها المواطنون في أي ظروف يتعرضون لها".
وكان الحساب الرسمي لجزر المالديف على منصة "تويتر" قد أعلن تعرُّض طائرة سياحية مالديفية لعطل فني أثناء عملية هبوطها في المالديف، وعلى متنها سياح سعوديون، لم يُصَب منهم أحد بسوء.
وأوضح الحساب الرسمي للسفارة في تغريدة له أن "طائرة مالديفية تعرَّضت لحادث أثناء هبوطها على المدرج"، مضيفاً: "نزل جميع الركاب من الطائرة، وكذلك أفراد طاقم الطائرة، سالمين".