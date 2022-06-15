السفير "العمار" يفتتح الملحقية التجارية السعودية في اليونان

وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي مشعل بن مقبل المقبل أن إنشاء ملحقية تجارية في اليونان يأتي امتدادًا لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وجمهورية اليونان، ورغبةً في توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية اليونان ما يفوق 5 مليارات ريال لعام 2021م.