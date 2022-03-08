السفير الماليزي بالرياض: تغيير ‫المملكة مبهر لعدم مساسه بالهوية والثوابت

أبدى السفير الماليزي لدى المملكة العربية السعودية عبدالرزاق بن عبدالوهاب إعجابه بتمسّك السعوديين بهويتهم وعاداتهم وتقاليدهم في موازاة التطور والتغير الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات وجميع الأصعدة.
وعبر السفير "عبدالوهاب" في حديثه مع برنامج "الدبلوماسي" الذي تبثه قناة السعودية أسبوعيًا، عن سعادته وعائلته بالعمل والاقامة في السعودية، مشيرًا إلى أنه يعمل منذ أغسطس 2019، ويتطلع لتقديم المزيد لماليزيا وكذلك السعودية في جوانب تحسين العلاقات المشتركة بين الدولتين.
وتحدث السفير عن مناطق المملكة التي زارها بقوله: سمحت لي الفرصة بزيارة عدة أماكن في المملكة ومنها جدة ومكة والمدينة والطائف والدمام، وقمت بزيارة الربع الخالي، حيث أقامت أرامكو أول منشآتها هناك، ومنحتني تلك الأماكن إحساسًا مختلفًا وكل المزايا الفريدة بها، واستمتعت بذلك كثيرًا خاصة وبشكل شخصي عندما أقوم بزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة أشعر بالراحة؛ فهي وجهة جميلة لأي شخص عند زيارتها كل مرة.
واستذكر السفير "عبدالرزاق" أول زيارة له لمكة المكرمة عام 2000 عندما قام بأداء فريضة الحج وقتها، وكان ذلك قبل ما يقارب 21 عامًا، وتكررت الزيارات عدة مرات لأداء مناسك العمرة، ولقد لاحظ الفرق بما تم تقديمه عن أول مرة والتطورات الهائلة في إدارة الحشود الكبيرة من حجاج بيت الله الحرام بمكة والمشاعر المقدسة وزوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة والتطورات في التنقل والخدمات ومستوى النظافة وغيرها.
ولفت السفير الماليزي إلى إعجابه بالتنوع السياحي والتراثي والثقافي لمناطق المملكة، مشيرًا إلى حضوره لأحد البرامج التي نظمتها وزارة السياحة قائلًا: قاموا بالاستعانة بمختلف الفرق الثقافية لتأدية العرض، وخلال الحدث استمتعت حقًا بالمشاهدة لا أعرف اسم الرقصة، ولكنها كانت بالسيوف، ورأيت هذه الرقصة لا تنحصر في منطقة واحدة، بل تختلف وفقًا لاختلاف المنطقة، ولكنها من المظاهر الأساسية للثقافة السعودية، والسعوديين مازالوا يحافظون على تقاليدهم من تقديم الضيافة؛ فهم مثلًا يقدمون القهوة لضيوفهم، ومازال الرجال يلتزمون بارتداء الثياب رغم إتاحة كل البدائل الغربية، ولكنهم ظلوا يحافظون على الروح السعودية والعربية بعمق، وأظن هذا الأمر يدعوهم للفخر.
ونوّه بخطط المملكة ورؤيتها لصناعة مستقبل مزدهر لأبنائها بقوله: عندما وضعت السعودية خطة الرؤية 2030، وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وبفتح المجال لقطاعات متعددة أخرى للإسهام في الاقتصاد السعودي، وتم تحقيق التقدم في ذلك، خاصة وعند النظر إلى البنية التحتية وإلى تحول السعودية نحو الاقتصاد الرقمي، وكذلك في مشروع "نيوم"؛ بهدف إنشاء مدينة فريدة من نوعها.
وحول مجالات التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين، قال السفير الماليزي: لدينا نحو 305 طلاب ماليزيين في المملكة يقومون بدراسة مجالات الشريعة واللغة العربية وغيرها، ولدينا نحو 2163 طالبًا سعوديًا في ماليزيا معظمهم يقومون بإتمام الدراسات العليا عبر منح مقدمة من الحكومة السعودية، وكذلك لدينا نحو 8500 ماليزي يعملون في المملكة في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات والبنوك وغيرها، والحمد لله حينًا أقابلهم يعبّرون عن رضاهم بالعمل هنا سواءً في القطاع الخاص والقطاع الحكومي في المملكة.
وفي ختام حديثه، وجّه السفير الماليزي رسالة لزملائه الماليزيين الذين يعملون بالمملكة بالالتزام بالمهنية والقيام بمهامهم وأن يفتخروا بتمثيلهم ماليزيا عبر عملهم في المملكة.