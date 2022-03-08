السفير الماليزي بالرياض: تغيير ‫المملكة مبهر لعدم مساسه بالهوية والثوابت

ولفت السفير الماليزي إلى إعجابه بالتنوع السياحي والتراثي والثقافي لمناطق المملكة، مشيرًا إلى حضوره لأحد البرامج التي نظمتها وزارة السياحة قائلًا: قاموا بالاستعانة بمختلف الفرق الثقافية لتأدية العرض، وخلال الحدث استمتعت حقًا بالمشاهدة لا أعرف اسم الرقصة، ولكنها كانت بالسيوف، ورأيت هذه الرقصة لا تنحصر في منطقة واحدة، بل تختلف وفقًا لاختلاف المنطقة، ولكنها من المظاهر الأساسية للثقافة السعودية، والسعوديين مازالوا يحافظون على تقاليدهم من تقديم الضيافة؛ فهم مثلًا يقدمون القهوة لضيوفهم، ومازال الرجال يلتزمون بارتداء الثياب رغم إتاحة كل البدائل الغربية، ولكنهم ظلوا يحافظون على الروح السعودية والعربية بعمق، وأظن هذا الأمر يدعوهم للفخر.