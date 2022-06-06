السفير الياباني: السعودية أصبحت وجهة سياحية عالمية لما تمتلكه من مقومات واعدة

أكد السفير الياباني لدى السعودية، السيد فوميو إيواي، أن السعودية أصبحت وجهة سياحية عالمية؛ لما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية وحضارية واعدة، معربًا خلال زيارته اليوم لقرية الإنيمي اليابانية في منطقة سيتي ووك ضمن فعاليات موسم جدة عن سعادته بالعروض اليابانية المقدمة ضمن فعاليات الموسم، وتخصيص جزء من الموسم لتبادل الثقافات بين البلدين الصديقين.
واطلع السفير الياباني خلال الجولة على أبرز الفعاليات والتجارب العالمية والخدمات المقدمة للجمهور، ومستوى التنظيم في مناطق الفعاليات.. وأشاد في هذا الصدد بما وصل إليه قطاع الترفيه في السعودية من تطور، وتنوع في الفعاليات، وتعدد الخيارات أمام الجمهور. مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات السياحية والترفيهية في السعودية واليابان؛ بما يدعم صناعة الترفيه في السعودية.
وأبدى السفير الياباني إعجابه بموسم جدة، وبالتوزيع الجغرافي الدقيق لمواقع الفعاليات، وحرص الموسم على أن تتناسب الفعاليات المقامة مع الفئات العمرية كافة.