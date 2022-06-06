السفير الياباني: السعودية أصبحت وجهة سياحية عالمية لما تمتلكه من مقومات واعدة

أكد السفير الياباني لدى السعودية، السيد فوميو إيواي، أن السعودية أصبحت وجهة سياحية عالمية؛ لما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية وحضارية واعدة، معربًا خلال زيارته اليوم لقرية الإنيمي اليابانية في منطقة سيتي ووك ضمن فعاليات موسم جدة عن سعادته بالعروض اليابانية المقدمة ضمن فعاليات الموسم، وتخصيص جزء من الموسم لتبادل الثقافات بين البلدين الصديقين.