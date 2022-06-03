السفير الياباني يزور قرية "ذي عين" الأثرية ويُبدي إعجابه الشديد بها

وقال السفير إيواي: "نزلت من مدينة الباحة إلى المخواة عن طريق الملك فهد، واندهشت للمنظر الخلاب لقرية ذي عين؛ حيث يقع ٥٨ قصرًا على قمة الصخر الأبيض، مقدمًا احترامي وإعجابي لمن بناها في ذاك الوقت، ولمن يبذل جهودًا جبّارة للحفاظ على هذه القصور الجميلة، ألف شكر ليحيى عارف مدير القرية سابقًا".