السفير الياباني يزور قرية "ذي عين" الأثرية ويُبدي إعجابه الشديد بها

أبدى السفير الياباني في المملكة العربية السعودية فوميو إيواي، إعجابه الشديد بقرية "ذي عين" الأثرية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.
جاء ذلك في عقب زيارة السفير للقرية وإعجابه بما حوتْه من هندسة معمارية قديمة فريدة، صاحبها محافظة واهتمام حديث.
وقال السفير إيواي: "نزلت من مدينة الباحة إلى المخواة عن طريق الملك فهد، واندهشت للمنظر الخلاب لقرية ذي عين؛ حيث يقع ٥٨ قصرًا على قمة الصخر الأبيض، مقدمًا احترامي وإعجابي لمن بناها في ذاك الوقت، ولمن يبذل جهودًا جبّارة للحفاظ على هذه القصور الجميلة، ألف شكر ليحيى عارف مدير القرية سابقًا".
الجدير ذكره أن عمر قرية ذي عين الأثرية الزمني يزيد على 400 عام؛ حيث تاريخها يعود إلى نهاية القرن العاشر الهجري -الثامن الميلادي- وذلك حسب موقع منظمة اليونسكو؛ حيث تعد القرية إحدى أهم القرى التراثية على مستوى المملكة؛ إذ شيدت قصورها البالغ عددها 58 قصرًا، والمبنية بالحجر على جبل من المرو الأبيض، وتضم القرية مسجدًا تؤدَّى فيه الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة.
فيما تُعدّ القرية مفخرة تاريخية قديمًا وحاليًّا لأهالي منطقة الباحة.