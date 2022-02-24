السفير اليوناني يزور "طيران ناس" ويبحث الفرص الثقافية والاقتصادية

استقبل "طيران ناس" الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، بمقره الرئيس في العاصمة الرياض، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة العربية السعودية إليكسيس كونستانتوبولوس.

والتقى السفير، مع الرئيس التنفيذي لـ"طيران ناس" بندر المهنا، وعدد من مسؤولي الشركة، وشهد اللقاء نقاش الفرص الثقافية والاقتصادية التي سيوفرها إطلاق الخط المباشر الجديد بين المملكة واليونان.

وكان "طيران ناس" قد أعلن إطلاق محطتين دوليتين جديدتين في صيف 2022 هما جزيرتي ميكانوس وسانتوريني اليونانيتين وربطهما برحلات مباشرة مع مدينة الرياض ابتداءً من 02 يونيو 2022م.