"السلمان" عن جولة ولي العهد: تفتيت لرواسب حاولت أطراف ضغينة إثارتها

قال الشيخ منصور السلمان: إن جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- هي مبادرات سريعة من الأمير الشاب الذي تنعقد به الآمال في تفتيت الرواسب التي حاولت بعض الأطراف التي تحمل الضغينة والشحناء إثارتها ضد مملكتنا الغالية عبر الإعلام الخارجي؛ لبث الفرقة خصوصًا مع الدول الشرق أوسطية الكبرى كمصر والأردن وتركيا؛ لما لها من أهمية كبرى عبر القوة الاقتصادية والسياسية كدول إقليمية عظمى وأمام الأزمات العالمية.
وأضاف "السلمان" لـ"سبق": "حطّت طائرة سمو ولي العهد في هذه العواصم بحالة من الوثوق والاطمئنان بما هو ساعٍ فيه ليحفل باستقبال باهر مع الوفد الذي يضم أكبر وجاهة وزارية ونخبة شابة يعتمد عليها تمثل المملكة في التفافها بسمو ولي العهد، ليكون هذا الرمز الكبير مصدر إشعاع وتألق لتقوية الروابط مع كل من يريد مد يد المصالحة والمسالمة لدولة السلام ولرجل السلام ما دام يحمل الود لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مع تعريف العالم خصوصاً هذه الأيام المباركة بما تقوم به حكومتنا الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والذين هم في ضيافة المملكة".
وأكد "السلمان" أن لكل مواطن سعودي حق الافتخار بهذه القامة المميزة على مستوى العالم الإسلامي وغيره، والدعاء له بالتوفيق في سيره الحثيث لتحقيق رؤية 2030 والتي ستظهر المملكة بثوبها الحضاري الجديد؛ ليحتذي بها الآخرون.