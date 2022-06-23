"السلمان" عن جولة ولي العهد: تفتيت لرواسب حاولت أطراف ضغينة إثارتها

وأضاف "السلمان" لـ"سبق": "حطّت طائرة سمو ولي العهد في هذه العواصم بحالة من الوثوق والاطمئنان بما هو ساعٍ فيه ليحفل باستقبال باهر مع الوفد الذي يضم أكبر وجاهة وزارية ونخبة شابة يعتمد عليها تمثل المملكة في التفافها بسمو ولي العهد، ليكون هذا الرمز الكبير مصدر إشعاع وتألق لتقوية الروابط مع كل من يريد مد يد المصالحة والمسالمة لدولة السلام ولرجل السلام ما دام يحمل الود لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مع تعريف العالم خصوصاً هذه الأيام المباركة بما تقوم به حكومتنا الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والذين هم في ضيافة المملكة".