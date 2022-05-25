"السلمان" لـ"سبق": استقبال ولي العهد لطلابنا مبعث فخر واعتزاز ويمثل تشجيعًا للآخرين

أكد عالم الدين الشيعي الشيخ منصور السلمان أن ما قام به ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من استقبال للطلبة الموهوبين والموهوبات الحاصلين على المراكز العليا في معرض آيسف ٢٠٢٢ لهو من دواعي الفخر والاعتزاز لكل مواطن في التشجيع للآخرين لتمثيل الوطن في المحافل العالمية وتعريف العالم مدى اهتمام قادة الوطن بأبنائهم المغتربين.