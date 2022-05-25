"السلمان" لـ"سبق": استقبال ولي العهد لطلابنا مبعث فخر واعتزاز ويمثل تشجيعًا للآخرين

أكد عالم الدين الشيعي الشيخ منصور السلمان أن ما قام به ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من استقبال للطلبة الموهوبين والموهوبات الحاصلين على المراكز العليا في معرض آيسف ٢٠٢٢ لهو من دواعي الفخر والاعتزاز لكل مواطن في التشجيع للآخرين لتمثيل الوطن في المحافل العالمية وتعريف العالم مدى اهتمام قادة الوطن بأبنائهم المغتربين.
وقال "السلمان" في حديثه لـ"سبق": الابتعاث الخارجي الذي وجّهت إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كان له الأثر البالغ في هذه الإنجازات، وسوف يسمع المواطن إنجازات أخرى متواصلة ممن أخذوا على عاتقهم حمل المسؤولية في التعليم والعودة بالشهادات العليا كهدية منهم لوطنهم الأم المملكة العربية السعودية.
وأضاف: من دواعي البهجة والسرور لكل مواطن أن يفخر بهذا الإنجاز، ويقدم الشكر الجزيل لولي العهد على هذا الاهتمام البالغ بالمتفوقين الذي رفعوا راية الوطن في المحافل الدولية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد استقبل وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.
وعبّر سمو ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية، والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر، متمنياً سموه لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.