"السليمان العقارية" تحصد جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2022

حصدت شركة "السليمان العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، جائزة "أفضل بيئة للعمل" لعام 2022م، من قبل هيئة ثقافة بيئة العمل العالمية Great Place to Work ومقرها في سان فرانسيسكو الأمريكية، وتعمل في 60 دولة حول العالم.
ويعدّ حصول "السليمان العقارية" على الجائزة؛ تقديرًا لجهودها في تطوير بيئة العمل بشكل مستمر، ودلالة واضحة على اهتمام الشركة بكفاءتها البشرية وصنع بيئة عمل آمنة؛ لإيمانها التام بانعكاسات ذلك إيجابيًا على الموظفين وأدائهم، وتوفير مناخ من الثقة من خلال تطبيق وترسيخ التميز المهني للموظفين والفخر بالانتماء للشركة والعمل بروح الفريق الواحد، وسعيها إلى بناء ثقافة تقوم على الشفافية والإبداع والتمكين، وتعمل إدارة السليمان العقارية على جذب وتدريب والاحتفاظ بالموظّفين المؤهلين الذين يشكلون جزءًا من القوّة الدافعة في تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية.
ويتضمّن الترشّح للجائزة معايير دقيقة واستطلاعات تشمل تقييماً شاملاً من قبل الهيئة لبيئة العمل من خلال استبانات داخلية تقيس عددًا من المحاور، منها علاقة الموظفين بالإدارة بشكل عام، ومستوى شعور الموظفين بالاحترام من قبل إدارة الشركة، وتصوراتهم حول الدعم المهني والتعاون والمشاركة في اتخاذ القرارات، ومستوى اهتمام الإدارة بموظفيها ومعاملتهم كأفراد، وما إذا كانوا يعتقدون أنهم يعملون في بيئة عمل عادلة، ومدى شعور الموظف بالفخر بالعمل في هذه المؤسسة، ودعم وترحيب بقية زملائهم لهم، و استيفاء نسبة رضا لا تقل عن 65% من إجمالي الموظفين، في حين حصلت "السليمان العقارية" على نسبة رضا عالية بلغت 98% من إجمالي الموظفين.
وتعدّ هيئة ثقافة بيئة العمل العالمية، واحدة من أكبر المنظمات تخصصًا في تقييم بيئات العمل الرائدة، التي تكرس جهودها لبناء ثقافات محفزة للموظفين، وتكريم المنظمات التي تتمتع ببيئات عمل متميزة، وتحظى بمستويات عالية من الفخر والثقة بين أعضاء الفريق وعلاقات زمالة قوية، حيث يتم إدراج المنظمة الفائزة ضمن قائمة "أفضل بيئة العمل"، ومن ضمن 10.000 منظمة حول العالم، أثبتت السليمان العقارية جدارتها للحصول على هذا التصنيف وهذا بالتأكيد سينعكس إيجابًا على الشركة بنموها ونجاحها.
وقال بدر بن محمد السليمان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسليمان العقارية: "نحن فخورون بهذا الإنجاز ونعتز ببيئة عملنا وثقافة موظفينا، حيث إن السليمان العقارية لطالما وضعت نصب أعينها صنع بيئة عمل إيجابية تحث على الإبداع والإنتاجية فمنظومة العمل لدينا رفعت مِن مستوى التميز والابتكار والثقافة واكتساب الخبرات حتى هيأت بيئة عمل مثالية وصولاً للإبداع الوظيفي، وتحافظ في نفس الوقت على ثقافة التقدير".
بدوره، قال المهندس حمزة البستنجي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للسليمان العقارية: "نحن في السليمان العقارية من أهم أولوياتنا أن تكون بيئة العمل لدينا منتجة وفعالة سعيًا لزيادة الدافع للعمل؛ حيث إنها هي الوسيلة الأهم لتحسين القدرات وخلق الابتكار والإبداع الوظيفي، فالشركات الناجحة دائماً تهتم ببيئة العمل لتكون في المقدمة وتحقق النجاحات وتستمر بالتطور".
وجدير بالذكر حصول شركة السليمان العقارية في يونيو 2020م على شهادة الأيزو العالمية الخاصة بإدارة الجودة وفق أحدث مواصفة قياسية في تطبيق معايير النظام العالمي للجودة، وذلك اتساقًا مع استراتيجية "السليمان العقارية" لتطوير وتنفيذ معايير تنظيمية عالية الجودة وفق أعلى المعايير في قطاع التطوير العقاري.