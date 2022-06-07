"السليمان العقارية" تحصد جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2022

ويتضمّن الترشّح للجائزة معايير دقيقة واستطلاعات تشمل تقييماً شاملاً من قبل الهيئة لبيئة العمل من خلال استبانات داخلية تقيس عددًا من المحاور، منها علاقة الموظفين بالإدارة بشكل عام، ومستوى شعور الموظفين بالاحترام من قبل إدارة الشركة، وتصوراتهم حول الدعم المهني والتعاون والمشاركة في اتخاذ القرارات، ومستوى اهتمام الإدارة بموظفيها ومعاملتهم كأفراد، وما إذا كانوا يعتقدون أنهم يعملون في بيئة عمل عادلة، ومدى شعور الموظف بالفخر بالعمل في هذه المؤسسة، ودعم وترحيب بقية زملائهم لهم، و استيفاء نسبة رضا لا تقل عن 65% من إجمالي الموظفين، في حين حصلت "السليمان العقارية" على نسبة رضا عالية بلغت 98% من إجمالي الموظفين.