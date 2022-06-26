«السليمان العقارية» تطلق أحدث مشاريعها فلل الرحبة، وتبيع أكثر من 80% من المشروع في وقت قياسي

والطراز السلماني هو أسلوب معماري يهدف الى المزج بين العمارة القديمة والأصيلة وروح نجد العريقة مع روح الحداثة والعمارة الجديدة، ويخرجها بأسلوب يحافظ على الهوية التراثية المحلية في قالب حديث، ويمثل تتويجا لجهود عظيمة، بذلها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض، حيث عرفت عنه عنايته الكبيرة بالعمارة المحلية، وحرصه الشديد على عدم تأثر الهوية الثقافية للمكان بعمليات التحديث التي عاشتها العاصمة.