«السليمان العقارية» تطلق أحدث مشاريعها فلل الرحبة، وتبيع أكثر من 80% من المشروع في وقت قياسي

أطلقت "السليمان العقارية" أحدث مشاريعها السكنية "فلل الرحبة" الجديدة كليًا والمتميزة بتصميمها المستوحى من الطراز السلماني النجدي، لتكون أيقونة عمرانية في جنوب الرياض وضمن سلاسل مشاريعها مثل: فلل البدر وأدوار وسكينة ريزيدنس.
صُمم المشروع بأسلوب متفرّد حيث تتميز "فلل الرحبة" بكونها منفذة بأحدث تقنيات البناء وكذلك مستوحاة من الطراز السلماني الذي يتميز بزخارفه وهيئته وألوانه الفريدة، وتأتي الفلل بعدة واجهات متنوعة لتلائم كافة التطلعات والأذواق، تحتوي جميعها على 4 غرف نوم وصالة واسعة ومطبخ، إضافة إلى مساحات واسعة في الفناء الامامي والخلفي تعكس مفاهيم جودة المسكن، وأسلوب الحياة المعاصر.
والطراز السلماني هو أسلوب معماري يهدف الى المزج بين العمارة القديمة والأصيلة وروح نجد العريقة مع روح الحداثة والعمارة الجديدة، ويخرجها بأسلوب يحافظ على الهوية التراثية المحلية في قالب حديث، ويمثل تتويجا لجهود عظيمة، بذلها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض، حيث عرفت عنه عنايته الكبيرة بالعمارة المحلية، وحرصه الشديد على عدم تأثر الهوية الثقافية للمكان بعمليات التحديث التي عاشتها العاصمة.
ويقع مشروع "فلل الرحبة" في مخطط الشفا، وهو أحد أكثر المناطق السكنية جذبًا في جنوب الرياض، و على مقربة من مجموعة من الخدمات والوجهات المفضّلة.
ويأتي تدشين أحدث مشاريع السليمان العقارية "فلل الرحبة" بعد الإقبال اللافت الذي شهدته مشاريعها في جنوب وغرب الرياض، ما دفع شركة السليمان العقارية لتطوير المشروع الجديد فلل الرحبة تلبية لرغبات وتطلعات عملائها، حيث تم حجز وبيع أكثر من 80% من الفلل خلال وقت قياسي، وفي الأسبوع الأول من إطلاق المبيعات.
وتعليقاً على إطلاق مبيعات فلل الرحبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ: بدر بن محمد السليمان: "يسرنا جدًا أن نشهد نجاح وتميّز مشاريع "السليمان العقارية" في جنوب وغرب الرياض، والتزامنا بتقديم أفضل الخيارات السكنية وتلبية احتياجات وأذواق العائلة السعودية، والحرص الدائم على تنمية مشاريعنا وتدشين مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق العقاري بتوفير حلول سكنية مثالية عالية الجودة، كما نعتز بثقة عملائنا الذي شهدنا منهم إقبالاً كبيرًا للتملك في مشاريعنا، حيث اننا متطلعين دائمًا بطرح مشاريع سكنية متكاملة ترتقي بتطلعات واحتياجات الأسرة السعودية".