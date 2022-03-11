"السليمان": بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. حضور الصلاة في المسجد واجبٌ

شدَّد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالسلام السليمان على أن حضور الصلاة في المسجد واجب على المسلم بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.
وقال في رسالة عبر "الإخبارية" للمتخوفين من العودة للصلاة في المساجد: "بعد أن تأكدت الجهات المعنية أن الجائحة قد رُفعت، والوضع الصحي الحالي مطمئن -ولله الحمد-؛ أصبح حضور الصلاة في المساجد أمرًا واجبًا على المسلم".
وأكد وجوب الصلاة في المساجد، وقال: "على المسلم ألا يترك الصلاة في المسجد. والنبي ﷺ شدَّد في هذا الأمر عندما جاءه ابن مكتوم، وهو رجل أعمى، وأخبره بأن ليس لديه قائد يقوده إلى المسجد؛ فطلب من النبي ﷺ أن يرخص له حتى يصلي في بيته، وفي البداية رخص له النبي ﷺ، ثم ناداه مرة أخرى وقال له النبي ﷺ هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، فقال ﷺ (إذن فأجب). وهو أعمى وكفيف، وليس له قائد، ومع ذلك أمره بأن يؤدي الصلاة في المسجد إذا كان يسمع النداء".
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: "أحثُّ الجميع على ألا نترك الصلاة في المسجد، خاصة للشخص الذي يستطيع، وسليم، ومعافى. ولا شك أن من حمد الله والشكر أن تؤدَّى هذه العبادة والفريضة في المساجد".