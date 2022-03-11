"السليمان": بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. حضور الصلاة في المسجد واجبٌ

وأكد وجوب الصلاة في المساجد، وقال: "على المسلم ألا يترك الصلاة في المسجد. والنبي ﷺ شدَّد في هذا الأمر عندما جاءه ابن مكتوم، وهو رجل أعمى، وأخبره بأن ليس لديه قائد يقوده إلى المسجد؛ فطلب من النبي ﷺ أن يرخص له حتى يصلي في بيته، وفي البداية رخص له النبي ﷺ، ثم ناداه مرة أخرى وقال له النبي ﷺ هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، فقال ﷺ (إذن فأجب). وهو أعمى وكفيف، وليس له قائد، ومع ذلك أمره بأن يؤدي الصلاة في المسجد إذا كان يسمع النداء".