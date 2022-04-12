"السليمان": مؤلم أن يغادر ابنك إلى المدرسة ويعود جثةً هامدة

أيضًا يطالب "السليمان" بزرع روح التسامح، ويقول: "كما أن زرع روح التسامح وترسيخ ثقافة النظام ونبذ الاعتداء مسؤولية تربوية مشتركة بين البيت والمدرسة، وبات واضحًا أن هناك حاجة لمشاركة جهات أخرى في حملات توعوية تعزز ثقافة احترام القانون ومعرفة عواقب مخالفته؛ فيجب تعزيز محتوى هذه الثقافة في المناهج التي ينشأ عليها الطالب، كما أن هناك حاجة لقيام مسؤولي القانون في المؤسسات العدلية والقانونية والأمنية والاجتماعية بزيارات للمدارس وعقد لقاءات توعوية مع الطلاب والطالبات!".