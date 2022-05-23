السليمان ينتقد "السياح المشاهير": كفى تنمراً على سياحتنا الداخلية بالمفاضلات السلبية مع السياحة الخارجية

وضمن سياق مقاله قال السليمان: "بإمكان أيّ من المشاهير ممارسة حريته في اختيار أي وجهة خارجية يقضي فيها سياحته، ويتصرف كما يشاء دون أن نتدخل في خياراته وتصرفاته الشخصية، لكن ما دام قد فتح نافذته في وسائل التواصل الاجتماعي ليجعل من رحلته السياحية حدثاً مشهوداً، فهنا عليه أن يتحمّل مسؤولية أثر ذلك في صورة بلاده ومجتمعها، وتأثيره على سياستها وعمل حكومتها في النهوض بقطاعها السياحي الذي يجري العمل على تعزيز قيمته دولياً وجعلها إحدى الوجهات العالمية الجاذبة".