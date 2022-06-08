السماح بسفر 5 دلافين إلى جدة بعد محاكمةٍ استمرت أسابيع

وبرر المحتجون في اعتراضهم، بأن الأحواض المخصصة للدلافين في جدة ذات أحجام غير مناسبة؛ مما قد يعرضها لخطر الموت؛ إلا أن المحكمة أصدرت موافقتها على السماح بنقلها، إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة لذلك، بعد دراسة القضية.. وقد اتضح أن المدعين بالغوا في ادعاءاتهم، وقَدّموا معلومات غير صحيحة؛ في حين أثبت الجانب السعودي سلامة موقفه وتوفر البيئة المناسبة للحيوانات وكل الاشتراطات الصحية اللازمة.