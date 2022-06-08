السماح بسفر 5 دلافين إلى جدة بعد محاكمةٍ استمرت أسابيع

وافقت محكمة في جزيرة كوارسا الواقعة جنوب البحر الكاريبي، على السماح بإرسال خمسة دلافين إلى السعودية، بعد محاكمة استمرت عدة أسابيع مع بعض محبي الدلافين، الذين قَدّموا اعتراضاتٍ للمحكمة لمنع نقلها إلى أكواريوم في مدينة جدة.
وبرر المحتجون في اعتراضهم، بأن الأحواض المخصصة للدلافين في جدة ذات أحجام غير مناسبة؛ مما قد يعرضها لخطر الموت؛ إلا أن المحكمة أصدرت موافقتها على السماح بنقلها، إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة لذلك، بعد دراسة القضية.. وقد اتضح أن المدعين بالغوا في ادعاءاتهم، وقَدّموا معلومات غير صحيحة؛ في حين أثبت الجانب السعودي سلامة موقفه وتوفر البيئة المناسبة للحيوانات وكل الاشتراطات الصحية اللازمة.
وغادرت الدلافين الخمسةُ الجزيرةَ على متن طائرة خاصة، برفقة أحد المسؤولين عنهم في كوراسا، وطبيب بيطري شهير في مجال الثدييات البحرية، ومدربها الرئيسي.. وستتوقف اليوم الأربعاء في القاهرة لتغيير المياه للدلافين قبل نقلها إلى جدة.
وكان من المقرر أن تعلن المحكمة قرارها النهائي يوم غد الخميس؛ إلا أن ناظر القضية أكد يوم أمس الثلاثاء كفاية الأدلة وصحتها من الجانب السعودي، وعدم جدوى استمرارها لوقت أطول.