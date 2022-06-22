"السمرين": العلاقة الاقتصادية بين المملكة والأردن يجب أن تتواكب مع عمق العلاقة السياسية

وأضاف، أن هذا الحجم من التبادل التجاري جعل العلاقة التجارية بين المملكتين مميزة للغاية، ما يلقي على عواتق رجال الأعمال من الجانبين مسؤولية العمل على تطوير وتنمية الاستثمارات ورفع حجم التبادل التجاري، ومثل هذه الزيارات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وبالتالي يجب أن تواكب العلاقة الاقتصادية هذه الحالة السياسية والتقارب بين البلدين.