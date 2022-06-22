"السمرين": العلاقة الاقتصادية بين المملكة والأردن يجب أن تتواكب مع عمق العلاقة السياسية

أكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين، أن العلاقة الاقتصادية بين المملكة والأردن يجب أن تتواكب مع عمق العلاقة السياسية.
ولفت السمرين، إلى أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول للأردن، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار السعودي في الأردن تجاوز 13 مليار دولار، وحجم التبادل التجاري حسب آخر إحصائية في عام 2021 تجاوز 16 مليار ريال، بينها 11 مليار ريال صادرات سعودية للأردن و5 مليارات من الأردن للمملكة.
وأضاف، أن هذا الحجم من التبادل التجاري جعل العلاقة التجارية بين المملكتين مميزة للغاية، ما يلقي على عواتق رجال الأعمال من الجانبين مسؤولية العمل على تطوير وتنمية الاستثمارات ورفع حجم التبادل التجاري، ومثل هذه الزيارات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وبالتالي يجب أن تواكب العلاقة الاقتصادية هذه الحالة السياسية والتقارب بين البلدين.