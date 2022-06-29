"السند": الرئاسة العامة تُسخِّر التوعية الذكية التفاعلية لخدمة الحجاج

وأشاد بما تقدمه بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية من أعمال وجهود ضخمة؛ لخدمة ضيوف الرحمن ولإنجاح موسم الحج في كل عام، مؤكدًا أن هذه البلاد تعتز برعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما، منذ أن أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ومن جاء بعده من أبنائه الملوك البررة، واستمرت حتى يومنا هذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.