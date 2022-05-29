"السند" لمنسوبي "الهيئات" بعسير: افتتاح هذا المقر شاهدٌ على دعم القيادة

وأضاف "السند"، خلال لقائه منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير، بحضور جمع من قيادات الرئاسة العامة، أنه "لا قيام للناس إلا بهذه الشعيرة التي هي قطب الدين الأعظم، والمهمة الذي ابتعث الله بها الأنبياء كما قال سبحانه {ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت}"؛ مبينًا أن من أعظم صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال سبحانه {الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر}.