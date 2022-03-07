"السند" يطلق قناته العلمية على اليوتيوب وبها 20 قائمة تشغيل

ويعد الدكتور السند أحد العلماء المتخصصين في الفقه وله العديد من الدروس واللقاءات والمحاضرات كما أنه مختص في المسائل الفقهية المعاصرة وله ما يزيد عن ثلاثين مؤلَّفاً إضافة إلى كونه خبيراً في مجمع الفقه الإسلامي الدولي ويشرف على عدد من الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه.