"السند" يطلق قناته العلمية على اليوتيوب وبها 20 قائمة تشغيل

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قناته العلمية على منصة اليوتيوب.
تحوي القناة 20 قائمة تشغيل تعرض ما يزيد عن ألف مادة علمية من محاضرات وخطب جمعة ودروس في المسجد الحرام والمسجد النبوي، علاوة على كلماته التوجيهية ومشاركاته في المؤتمرات الدولية لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.
كما تعرض القناة تلاوات معاليه وفتاواه ولقاءاته العلمية، عبر الرابط
ويعد الدكتور السند أحد العلماء المتخصصين في الفقه وله العديد من الدروس واللقاءات والمحاضرات كما أنه مختص في المسائل الفقهية المعاصرة وله ما يزيد عن ثلاثين مؤلَّفاً إضافة إلى كونه خبيراً في مجمع الفقه الإسلامي الدولي ويشرف على عدد من الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه.