السنغال تجدِّد دعم بلادها لطلب السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030

من جانبه، شكر سمو وزير الخارجية الوزيرة على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، مشيرًا إلى أن زيارته اليوم إلى السنغال تأتي في أعقاب زيارة فخامة رئيس جمهورية السنغال، السيد/ ماكي سال، إلى السعودية، التي عقد خلالها مباحثات مهمة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.