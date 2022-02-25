السنغال تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية السنغال عمر ديمب باه عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وأوضح، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأكد أن دعم جمهورية السنغال يجسد متانة العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين.

وعبّر "قطان"، من ناحيته، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.