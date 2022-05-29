"السهيمي" يتفقّد خدمات مركز القلب بـ"تخصصي الطائف"

واستقبل مدير البرنامج الدكتور خالد الشريف، الوفد، وأطْلعهم على مركز القلب وما يضمه من خدمات طبية ومسارات علاجية وكوادر متخصصة وتجهيزات متقدمة تخدم سكان محافظة الطائف والحالات العاجلة والطارئة التي تحتاج لتدخل طبي عاجل من قبل المركز، كما استمعوا لكلمة موجزة ألقاها الدكتور الشريف حول مراحل إنشاء المركز وأرقام وإحصائيات عن خدماته المقدمة.