"السهيمي" يتفقّد خدمات مركز القلب بـ"تخصصي الطائف"

تفقد المدير العام للإدارة العامة للمراكز المتخصصة بوزارة الصحة الدكتور عبدالله السهيمي، مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، مساء اليوم الأحد؛ حيث تأتي الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بالوقوف على ما تقدمه خدمات مراكز القلب بمستشفيات الوزارة بمختلف المناطق.
واستقبل مدير البرنامج الدكتور خالد الشريف، الوفد، وأطْلعهم على مركز القلب وما يضمه من خدمات طبية ومسارات علاجية وكوادر متخصصة وتجهيزات متقدمة تخدم سكان محافظة الطائف والحالات العاجلة والطارئة التي تحتاج لتدخل طبي عاجل من قبل المركز، كما استمعوا لكلمة موجزة ألقاها الدكتور الشريف حول مراحل إنشاء المركز وأرقام وإحصائيات عن خدماته المقدمة.
ويعد مركز القلب في "تخصصي الطائف" أحد الصروح الطبية الوحيدة على مستوى مرافق "صحة الطائف"، والذي يحظى برعاية إدارة المستشفى لتوفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها خدمة المريض بكل احترافية وتميز، إضافة لما تحظى به الكوادر من تأهيل مستمر ودورات علمية وتدريبية لرفع جودة الأداء بما يتوافق مع تطلعات المواطن للمركز وخدماته المقدمة.