"السواحة" يتفق مع شركات أمريكية رائدة لتطوير المهارات الرقمية الوطنية

اجتمع وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة في مدينة ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا، أمس الاثنين، مع مؤسس شركة Coursera اندرو نج، ورئيسها التنفيذي جيف ماغيونكالدا، لمناقشة تطوير القدرات والمهارات الرقمية لأبناء وبنات الوطن وتمكينها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين والواقع الجديد في تطوير وبناء القدرات.