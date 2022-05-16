"السواحة" يتفق مع شركات أمريكية رائدة لتطوير المهارات الرقمية الوطنية

اجتمع وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة في مدينة ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا، أمس الاثنين، مع مؤسس شركة Coursera اندرو نج، ورئيسها التنفيذي جيف ماغيونكالدا، لمناقشة تطوير القدرات والمهارات الرقمية لأبناء وبنات الوطن وتمكينها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين والواقع الجديد في تطوير وبناء القدرات.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، الاطلاع على الرؤية المستقبلية لشركة Coursera، وفكرة رأس المال الاستثماري الجريء للشركة لاستكشاف منظومة الشركات الناشئة، ومناقشة بناء القدرات والمهارات الرقمية وتطوير الكوادر الرقمية في المملكة.
من جهة أخرى، اجتمع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، مع الرئيس التنفيذي لشركة Udacity غابرييل دالبورتو، بحضور عددٍ من مسؤولي الجانبين، لمناقشة الشراكة في مجالات تمكين الكوادر الرقمية وتعزيز مستقبل الابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة.
ويأتي الاجتماع امتدادًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الشركة والأكاديمية السعودية الرقمية في مؤتمر ليب التقني العالمي الذي عقد في شهر فبراير الماضي.
يُشار إلى أن اللقاءات تأتي في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والوفد المرافق من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية؛ بغية تطوير شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التقنية الأمريكية تعزيزًا لنمو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على الابتكار في المملكة.