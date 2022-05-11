"السواحة" يستكشف مع كبرى الشركات الأمريكية فرصاً في مجالات التقنية والفضاء والابتكار

استعرض وفد المملكة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس الثلاثاء، بغرفة التجارة الأمريكية "USCC"، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وعدد من تنفيذي كبرى الشركات الأمريكية، في مجالات التقنية والفضاء والبحث والتطوير والابتكار، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية ومحور لربط القارات، إضافة إلى الممكنات في المجالات المعنية، وذلك بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.