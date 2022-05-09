"السواحة" يلتقي المبتعثين في مجالات العلوم والتقنية والفضاء بأمريكا

وتَطَرق إلى برنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفاته المتوافقة مع رؤية وطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأن يصبح المواطن السعودي منافسًا عالميًّا، وحثهم على ضرورة التميز في مساراتهم الأكاديمية؛ خاصةً وأنهم يتلقون تعليمهم في أفضل الجامعات وأعرقها، إلى جانب اكتساب مهارات المستقبل للعودة والإسهام في تعزيز ريادة المملكة، والمشاركة في الجهود الرامية لبناء مستقبل مستدام.