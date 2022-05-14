"السواحة" يناقش مع رئيس ICANN تعزيزَ التعاون لتطوير صناعة مجالات ونطاقات الإنترنت السعودي

اجتمع وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس في مدينة سياتل، برئيس مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة "ICANN" جوران ماربي؛ وذلك لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير وتنمية مجالات التعاون الممكنة بين الطرفين.
ناقش الوفدُ أهميةَ تعزيز القبول العالمي، وأسماء النطاقات الدولية، مع التركيز على المجالات العربية، وتنمية القدرات البشرية ورفع الوعي، وتطوير صناعة المجال السعودي، وتنظيم ورش العمل، وإقامة المؤتمرات داخل المملكة.
وتُعد ICANN منظمة غير ربحية، تهدف للحفاظ على أمن واستقرار نظام عناوين الإنترنت؛ حيث يتكون مجتمع ICANN من أصحاب المصلحة من الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع التقني من جميع أنحاء العالم؛ من أجل تقديم المشورة ووضع السياسات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت.
ويأتي اللقاء في إطار جولة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والوفد المرافق من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية؛ بغية تطوير شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التقنية الأمريكية؛ تعزيزًا لنمو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على الابتكار في المملكة.