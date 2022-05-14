"السواحة" يناقش مع رئيس ICANN تعزيزَ التعاون لتطوير صناعة مجالات ونطاقات الإنترنت السعودي

وتُعد ICANN منظمة غير ربحية، تهدف للحفاظ على أمن واستقرار نظام عناوين الإنترنت؛ حيث يتكون مجتمع ICANN من أصحاب المصلحة من الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع التقني من جميع أنحاء العالم؛ من أجل تقديم المشورة ووضع السياسات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت.