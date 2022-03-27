"السواحه": الرياض الخضراء تحقق أعمالها وأهدافها المحددة

وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC)، أن مبادرة الرياض الخضراء تحقق أعمالها وأهدافها المحددة، مبينًا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أحد رواد الأعمال الراعين، حيث قام سموه بمشاريع عديدة منها نيوم.