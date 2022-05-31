"السواحه": موافقة مجلس الوزراء على نظام الاتصالات يسرّع نمو الاقتصاد الرقمي

وذكر "السواحه" أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة؛ تعزيزًا منها لعملية التحول الرقمي، وتسريعًا لنمو الاقتصاد الرقمي، وخدمةً للوطن والمواطن، وترسيخًا لمكانة المملكة كصاحبة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسرع نموًا.