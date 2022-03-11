"السواحه" يلتقي رواد أعمال في مكة المكرّمة ويزور شركات ريادية

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ أمس، عدداً من رواد الأعمال في منطقة مكة المكرّمة، وزار شركات ريادية عدة، في خطوة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز توطين التقنية، وتحفيز روّاد الأعمال، وتقديم أشكال المساندة كافة لدعم نموها وزيادة فرص نجاحها.