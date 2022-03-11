"السواحه" يلتقي رواد أعمال في مكة المكرّمة ويزور شركات ريادية

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ أمس، عدداً من رواد الأعمال في منطقة مكة المكرّمة، وزار شركات ريادية عدة، في خطوة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز توطين التقنية، وتحفيز روّاد الأعمال، وتقديم أشكال المساندة كافة لدعم نموها وزيادة فرص نجاحها.
واطلع خلال زيارته مجمع ريادة الأعمال الرقمي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في محافظة جدة، على المرافق المتميزة والفريدة التابعة له والمزودة بأحدث الأدوات والتقنيات، والتقى عدداً من روّاد الأعمال المحتضنين بالمجمع، وتعزيز التواصل معهم، والاطلاع على الدعم المقدم لبرامج مسرعات الأعمال، وتقديم الدعم التقني بإطلاعهم على خدمات مركز ريادة الأعمال الرقمي بالوزارة.
كما زار الوزير مجموعة من الشركات الريادية بمدينة جدة، حيث شملت الزيارة كلاً من شركة «فايبز» المختصة في مساحة العمل المشتركة، وشركتَي «كلاسيرا» و«MIDWAM».
تأتي الزيارة للاطلاع على التجارب الريادية لهذه الشركات في مجالات ريادة الأعمال والتعليم الذكي، والتعليم الترفيهي التفاعلي، ومناقشة دعم نموها وتوسعها، إضافةً إلى تعزيز نهج جديد للتواصل مع روّاد الأعمال الذين تحتضنهم هذه الشركات، ونقل قصص النجاح والتجارب الريادية إلى العلن لتكون حافزاً للغير.