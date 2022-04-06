"السوق المالية" الأولى كأفضل بيئة عمل بين الجهات الحكومية في المملكة

ويشمل ذلك برامج التدريب القصيرة الداخلية والخارجية، والتدوير الوظيفي، وبرامج الشهادات المهنية المعتمدة، وإكمال التعليم بالنظام الجزئي، والإلحاق بتدريب على رأس العمل في منظمات أخرى، وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي، والابتعاث الخارجي، وعضوية الجمعيات المهنية، وبرنامج تعلم اللغة الإنجليزية، وعدد من المسابقات والجوائز التفاعلية داخل بيئة العمل، وبالإضافة إلى ذلك، تُراجع سياسات الموارد البشرية بشكل دوري بما يناسب متطلبات بيئة العمل.