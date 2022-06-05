"السوق المالية" تبدأ استقبال طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

وأضاف" أن "بناء القدرات" هو أحد المحاور الرئيسة للخطة الإستراتيجية للهيئة، حيث إن الهيئة أهلت 309 رجال ونساء منذ أن أُطلِق البرنامج لأول مرة، وعينت أغلبهم، كما تقلد عدد منهم وظائف إشرافية في مرحلة لاحقة من مسارهم المهني.