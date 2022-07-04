"السياحة": تأشيرة السياحة لا تتيح لحامليها أداء فريضة الحج

ودعت الوزارة، في بيان لها، الراغبين في القدوم إلى المملكة بتأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلى الالتزام بما تم إقراره من تعهدات والاطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة، والالتزام التام بكل التعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث إن ذلك يساعد في تجنب أي مخالفة للأنظمة.