"السياحة" تكثف استعداداتها الرقابية لقطاع الإيواء في موسم الحج

كثفت وزارة السياحة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في قطاع الإيواء خلال موسم الحج، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات المتنوعة؛ حيث خصصت غرفة عمليات على مدار الساعة للتعامل بشكل فوري مع أي تحديات قد تواجه ضيوف الرحمن في منشآت الإيواء السياحي، كما وضعت الوزارة خطة مسح ميداني لكافة منشآت الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتأكد من جاهزيتها قبل موسم الحج؛ حيث ستتواصل أعمال التفتيش والرقابة على مدار الساعة طوال فترة الموسم.