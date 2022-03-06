"السياح السعوديون في أوكرانيا قبل الحرب".. كم بلغوا؟ وماذا أنفقوا؟

ووفقاً لتقديرات وكالات السياحة الأوكرانية، فإن الزائر السعودي يعد واحداً من بين أسخى السياح، حيث يقدّر صرف الفرد الواحد بين 2 - 3 آلاف دولار في الأسبوع الواحد، كما تشير التقديرات إلى أن السعوديين صرفوا ما يزيد على 100 مليون دولار خلال زيارتهم العام الماضي لأوكرانيا.