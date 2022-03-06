"السياح السعوديون في أوكرانيا قبل الحرب".. كم بلغوا؟ وماذا أنفقوا؟

بلغ عدد السعوديين الذين زاروا أوكرانيا خلال الفترة بين 2021 ويناير 2022، نحو 50 ألف سائح وهو ما يزيد على 10 أضعاف مقارنة بعام 2019، وفقاً لبيانات الوكالة الأوكرانية للتنمية والسياحة.
واستمر تدفق السياح السعوديين إلى أوكرانيا حتى نهاية شهر يناير 2022، أي قبل اندلاع "الحرب الروسية - الأوكرانية" بنحو شهر واحد؛ حيث جاء السعوديون في المرتبة الـ11 من بين أكثر الزوّار إلى أوكرانيا.
ووفقاً لتقديرات وكالات السياحة الأوكرانية، فإن الزائر السعودي يعد واحداً من بين أسخى السياح، حيث يقدّر صرف الفرد الواحد بين 2 - 3 آلاف دولار في الأسبوع الواحد، كما تشير التقديرات إلى أن السعوديين صرفوا ما يزيد على 100 مليون دولار خلال زيارتهم العام الماضي لأوكرانيا.
وفي 12 فبراير الماضي، أهابت السفارة السعودية لدى كييف بجميع المواطنين تأجيل سفرهم إلى أوكرانيا، كما دعت المواطنين الموجودين داخل أوكرانيا، إلى سرعة التواصل معها لنقلهم إلى السعودية.