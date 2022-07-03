"السياري" يرفع الشكر للقيادة لتعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي للاستثمار والأبحاث

وأكد "السياري" اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وعدّها تكليفًا وتشريفًا ومسؤولية، سائلاً الله - عز وجل - أن يعينه على هذه المسؤولية التي تُعد حافزًا، لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن الغالي، وتحقيق مزيدٍ من الإنجازات التي تعزز مكانة المملكة على مستوى الاقتصاد العالمي، والمضي قدمًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.